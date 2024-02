FORMELLO - Lazio, rifinitura in “emergenza”: il piano di Sarri tra infortuni e gestione

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Sarri senza Gila e con tanti calciatori acciaccati. La mini-preparazione alla trasferta di Firenze è stata condizionata dal timore di nuovi stop e dalla gestione dei giocatori non al meglio. Sono tanti: Casale dovrebbe affiancare Romagnoli, ma fa parte della lista dei calciatori non in campo durante la rifinitura. Patric ha accusato contro il Bologna un risentimento alla zona pubica, è rimasto a riposo anche oggi. Zaccagni, fuori da più di un mese per la distorsione all'alluce rimediata a Udine, ha garantito la presenza nel pomeriggio: tornerà tra i convocati, molto probabilmente andrà in panchina, anche se Isaksen ha svolto parte della seduta odierna in modo differenziato. Sulle fasce dovrebbero essere confermati il danese a destra e Felipe Anderson a sinistra, con Pedro pronto in caso di necessità a sfida in corso.

Immobile punta a guidare nuovamente il tridente: è in pole su Castellanos. A centrocampo Cataldi in regia con ai lati Guendouzi e Luis Alberto, per rendimento e necessità è diventato il terzetto di riferimento. Rovella è out a causa della pubalgia, Vecino aveva alzato bandiera bianca durante il riscaldamento anti-Bayern per fastidi alla zona inguinale (oggi però era coi compagni). Kamada rimane un'opzione strada facendo, non sembra avere chance di titolarità. In difesa recuperato Hysaj, le preoccupazioni per una possibile lesione al retto femorale sono scomparse quando ieri ha partecipato al primo allenamento pre-Fiorentina. Lazzari e Marusic, oggi totalmente gestito, sono comunque i terzini favoriti per domani sera. Ma occhio a ogni tipo di sorpresa, con tutti questi acciacchi…

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Patric, Ruggeri, Pellegrini, Vecino, Coulibaly, Kamada, Castellanos, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.

Pubblicato il 25-02