FORMELLO - Lazio, rosa in vacanza: con Sarri appuntamento a luglio

FORMELLO - Arrivederci in Paideia per le visite mediche d’idoneità della nuova stagione. La Lazio ha staccato subito la spina dopo la vittoria contro l’Empoli, da oggi sono cominciate ufficialmente le vacanze per la rosa biancoceleste. Non ci saranno altri allenamenti a Formello in questi giorni, l’ultima seduta è stata la rifinitura svolta venerdì mattina. Il discorso non vale per i calciatori convocati dalle rispettive nazionali, chiamati agli ultimi sforzi. La squadra si ritroverà a luglio per i controlli estivi che precederanno il ritiro di Auronzo. La partenza potrebbe essere programmata per l’11 luglio, le date sono ancora da ufficializzare. In questi giorni, comunque, alcuni membri dello staff tecnico raggiungeranno il Cadore per un sopralluogo al terreno di gioco dello Zandegiacomo.

VACANZE. Ci saranno volti nuovi, qualcuno potrebbe salutare. Va definito il futuro di Milinkovic, che era in diffida ed è stato ammonito al Castellani. Il Sergente, per questo motivo, sarà squalificato nella prima giornata della Serie A 2023-24. Chissà se sconterà il turno con la Lazio. Fronte infermeria non ci sono situazioni che preoccupano. Il gruppo ha chiuso il campionato senza forfait importanti: Marusic è stato operato di ernia inguinale e recupererà in tempo per l’inizio della preparazione, Cataldi è riuscito a risolvere il problema al polpaccio destro togliendosi lo sfizio dell’ultima presenza a Empoli.

Pubblicato il 4/05