FORMELLO - Lazio, Sarri pensa a come sostituire Ciro: le opzioni in mente

FORMELLO - Immobile fermo durante la rifinitura, è il segnale di un forfait imminente da parte del bomber. La caviglia destra, uscita malconcia dalla sfida con la Sampdoria, fa ancora troppo male per pensare di scendere in campo, il provino di ieri ha dato un responso negativo. Ci proverà per l’ultima giornata con il Verona. Sarri è costretto a studiare le soluzioni alternative. Ha aggregato alla prima squadra il Primavera Crespi (classe 2004), comunque non convocato per domani. Pedro, nonostante due soli allenamenti nelle gambe, potrebbe giocare dall’inizio: in questo caso toccherebbe a Felipe Anderson muoversi al centro del tridente come falso nueve.

SCELTE. L’alternativa è Cabral, mai utilizzato dalla trasferta di Udine, unica presenza del suo campionato. L’impiego del capoverdiano dipende dalla condizione di Pedro, se c’è l’intenzione di rischiarlo dall’inizio da parte del tecnico. La seduta mattutina è stata saltata da Moro, Romero è l’altra soluzione baby (sempre con Felipe in mezzo). Davanti l’unico rebus, le altre maglie sono praticamente scontate. Stessi reparti visti all’Olimpico con la Samp: Cataldi in regia tra Milinkovic e Luis Alberto, in difesa Patric preferito a Luiz Felipe per fare coppia con Acerbi. Padroni della fasce Lazzari e Marusic. In porta Strakosha.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Luiz Felipe, Kamenovic, Radu, Akpa Akpro, Leiva, Basic, Romero, Cabral. All.: Sarri.

Pubblicato il 15/05 alle ore 12:50