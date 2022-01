FORMELLO - Lazio, Sarri prende tempo: oggi assente un altro big

FORMELLO - La preparazione non è ancora entrata nel vivo. Meglio un giorno in più di scarico, soprattutto per quei calciatori impiegati dall'inizio con l'Udinese: riscaldamento in gruppo, dopo qualche allungo per Patric, Marusic, Luis Alberto, Luiz Felipe, Felipe Anderson, Immobile e Lazzari, rientrati in anticipo negli spogliatoi rispetto agli altri. Leiva è l'unico titolare di Coppa Italia a svolgere l'intera seduta tecnica: martedì ha giocato soltanto 45 minuti, è stato il riscaldamento in vista della sfida di sabato vista la squalifica di Cataldi. Milinkovic non s'è visto sul campo, ha lavorato in area tecnica, si riaggregherà domani nella rifinitura pomeridiana. Zaccagni è alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra: è in dubbio per l'Atalanta, il suo forfait accentuerebbe i problemi in attacco dove si fanno già i conti con l'assenza di Pedro, out per una lesione al polpaccio destro.

CONDIZIONI. L'ex Verona spera di farcela, c'è un discreto ottimismo, è l'unico recuperabile dall'infermeria a meno di piacevoli sorprese nella giornata di domani (Basic potrebbe tornare a disposizione). In caso contrario giocherebbe Raul Moro nel tridente (l'altra soluzione sarebbe l'avanzamento di Lazzari). Da una settimana sono spariti dai radar (e non possono essere esclusive positività) Radu, Basic e André Anderson. Acerbi è ai box per uno stiramento di secondo grado (anche lui rientrerà dopo lo stop del campionato), Akpa Akpro sta recuperando da una polmonite post-Covid come confidato dal ct della Costa d'Avorio.