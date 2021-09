FORMELLO - Lazio, Sarri prepara il turnover: chance Basic-Zaccagni, Radu verso l'esordio

FORMELLO - Carte mischiate per l’esordio in Europa League. Come al solito Sarri non rivela le proprie intenzioni alla vigilia della partita: rifinitura con formazioni miste, tutti sulla corsa, ballottaggi in ogni reparto. A partire dalla porta: Strakosha spera di esordire e prendersi il posto tra i pali. In difesa probabile ritorno tra i titolari di Lazzari sulla destra, a sinistra chance possibile per Radu, testato da terzino durante l’allenamento mattutino. Al centro favorita la coppia Patric-Acerbi. Luiz Felipe è comunque in corsa. Il calendario è fitto, la Lazio affronterà il Cagliari e il turno infrasettimanale con il Torino prima di sfidare la Roma nel derby di domenica 26 settembre.

BALLOTTAGGI. Per questo si prevedono rotazioni rispetto all’undici visto a Milano. Viaggiano verso il debutto dall’inizio Basic a centrocampo e Zaccagni in attacco. Sulla mediana il terzetto dovrebbe essere composto da Milinkovic ed Escalante insieme al croato. In regia l’ex Eibar è in leggero vantaggio su Cataldi e Leiva (dovrebbe rifiatare). Davanti Sarri potrebbe puntare su Muriqi: ai suoi lati Zaccagni e uno tra Pedro e Felipe Anderson. Il clima infuocato di Istanbul mette in pole - seppur di poco - lo spagnolo.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic, Escalante, Basic; Pedro, Muriqi, Zaccagni. A disp.: Reina, Marusic, Luiz Felipe, Hysaj, Akpa Akpro, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Immobile, Moro, Romero, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Pubblicato il 15/09 alle 12.45