FORMELLO - Lazio, Sarri sceglie dietro. Pedro non ce la fa

FORMELLO - Pedro salta anche la rifinitura. Lo spagnolo alza bandiera bianca, salvo sorprese (al momento non previste) nella giornata di domani. Controlli clinici intorno all’ora di pranzo, poi l'assenza pure nella rifinitura del pomeriggio. In questa settimana non si è mai allenato coi compagni a causa di un affaticamento al polpaccio destro. Davanti, quindi, tridente fatto con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Il centrocampo è l'altro reparto scontato con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Non si è allenato Akpa Akpro, mentre è stato aggregato Crespi, baby attaccante della Primavera.

DUBBIO. L’unico ballottaggio è quello in difesa tra Patric e Luiz Felipe. Si giocano il posto al fianco di Acerbi: l’italo-brasiliano è il titolare sulla carta e ha messo nelle gambe una settimana intera di allenamenti (era rientrato in anticipo dal ritiro con la Nazionale per un trauma distorsivo al ginocchio destro), lo spagnolo però non ha deluso dal primo minuto contro Sassuolo e Genoa. Potrebbe essere confermato, con Sarri pronto a riproporre la stessa formazione per la terza partita di fila. Le fasce ormai, soprattutto dopo le ultime prestazioni, sono di proprietà di Lazzari e Marusic.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Cataldi, Basic, Moro, Romero, Crespi, Cabral. All.: Sarri.

