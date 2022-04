FORMELLO - Lazio, Sarri sceglie la difesa: Acerbi provato con Patric

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Verso la trasferta contro lo Spezia, rinvigoriti dalle partite steccate ieri da Fiorentina e Atalanta. La Lazio prepara il match di sabato a ranghi completi, fatta eccezione di Pedro, ormai fuori da due gare consecutive. La terza assenza, salvo sorprese al momento non previste, si concretizzerà purtroppo sabato sera. Lo spagnolo anche oggi pomeriggio ha saltato la seduta in campo, non si vede coi compagni dalla seduta di scarico post-Genoa. A Marassi era stato impiegato per 18 minuti. Un nuovo forfait è dietro l’angolo, non ha ancora smaltito il problema al polpaccio destro, un fastidio che riguarda la vecchia cicatrice dell’infortunio rimediato a Salerno lo scorso 15 gennaio.

GRUPPO. Sarri, davanti, non può quindi avere dubbi: si affiderà al solito tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. In panchine le armi non utilizzate nemmeno in corsa contro il Milan: Cabral, più i due baby Moro e Romero. Neanche a centrocampo sembrano esserci dubbi sull’impiego di Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In difesa, nonostante l’errore commesso domenica scorsa, spera di ritrovare una maglia da titolare Marusic: la settimana scorsa non si era mai allenato in gruppo ed era stato convocato in extremis. Al centro Patric favorito su Luiz Felipe per affiancare Acerbi. Ci si aspetta una risposta importante sul campo da parte di tutto il reparto arretrato.

