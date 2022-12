FORMELLO - Lazio, sembra Auronzo: rosa spremuta, Sarri gestisce due difensori

Pubblicato alle 12.15

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 16.50 - Si chiude anche la sessione pomeridiana. Romagnoli lavora coi compagni a differenza della mattinata, anche se poi durante la partitella lascia il posto al baby Kane. Gestione delle sue condizioni. Pomeriggio di totale riposo invece per Gila, già nel primo allenamento esentato dalle “navette” conclusive.

FORMELLO - Altra doppia. Sembra il ritiro di Auronzo, invece è il centro sportivo di Formello. Alle 10.30 scatta la prima sgambata della giornata. In gruppo si rivede Patric, rimasto a riposo nelle ultime 24 ore per problemi intestinali. Lo spagnolo salta solo il pesante lavoro atletico di fine seduta (così come Gila e Marcos Antonio): navette da una linea di fondo all’altra, il bis di quanto avviene in estate nel Cadore. Si rimette benzina nelle gambe in vista della seconda parte di stagione. Gestito ancora Romagnoli, anche ieri pomeriggio non si era visto sul campo coi compagni: inutile forzare, alle prime avvisaglie si lavora in modo differenziato in palestra. Fermo Basic, febbricitante. Gli altri due assenti sono Milinkovic e Vecino, i laziali impegnati in Qatar, entrambi eliminati nella fase a gironi. Per loro pausa fino a domenica, poi Sarri deciderà se aggregarli per il mini-ritiro a Belek, in Turchia (dal 12 al 17 dicembre), o lasciarli al Training Center per allenamenti a parte (in attesa del rientro a Roma della squadra). Stamattina aggiunti al gruppo i Primavera Morsa, Kane, Troise e Coulibaly.