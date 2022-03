FORMELLO - Lazio, si rivede Strakosha: tutti i dubbi di Sarri per Cagliari

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Due soli assenti, il resto della rosa a disposizione. Sarri deve fare a meno di Lazzari e Cataldi, entrambi ai box per infortuni al flessore. Puntano il derby con la Roma del 20 marzo, complicato immaginare un recupero più veloce. A 48 ore dalla sfida con il Cagliari il tecnico ha ritrovato in gruppo anche Strakosha (oggi pomeriggio prima seduta settimanale) sul campo e Pedro, aggregato part-time nella giornata di ieri. Lo spagnolo è ancora alle prese con l’infiammazione al tendine tibiale, però riuscirà di nuovo a strappare la convocazione e per questo si giocherà la maglia a destra con Felipe Anderson. Ballottaggio aperto, Zaccagni al momento è l’unico che sembra sicuro del posto ai lati del tridente.

SEDUTA. Centrocampo scontato con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, in difesa la novità è il ritorno di Acerbi in coppia con Luiz Felipe: i due nel pomeriggio sono stati testati insieme al centro del reparto arretrato. Patric stavolta dovrebbe partire tra le riserve, a meno che Sarri non decida di spostarlo sulla fascia come avvenuto in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. In quel caso Marusic traslocherebbe a sinistra spedendo in panchina sia Radu, sia Hysaj. In caso contrario, molto più probabile, il montenegrino rimarrà a destra con il romeno preferito ancora una volta all’ex Napoli.

