FORMELLO - Lazio, subito Immobile! Luis Alberto titolare, e dietro...

FORMELLO - Dolce rifinitura. Immobile in campo, rieccolo nel tandem d’attacco. Luis Alberto mezzala sinistra, perdonato e anche lui tra i titolari. Inzaghi ritrova i nazionali (fatta eccezione di Milinkovic, rimasto in Serbia per la positività al covid) e fa scattare le prove della vigilia. La prima notizia è nella coppia offensiva: la Scarpa d'Oro subito dall’inizio, l’incubo tamponi è alle spalle (stamattina a Formello altro giro di esami prima dell'allenamento), giocherà davanti con Correa. Caicedo e Muriqi cercheranno di dare il loro contributo nella ripresa. Ciro è stato testato con il Tucu, salvo sorprese guideranno loro due l’assalto al Crotone.

DECISIONI. Inzaghi non rinuncerà nemmeno al Mago a centrocampo. Le polemiche nate durante la sosta non riguardano la sfera tecnica, Luis Alberto verrà utilizzato dal 1’, a maggior ragione vista l’assenza di Milinkovic. Nel terzetto centrale della mediana, insieme a lui, ci saranno Parolo e Leiva. Akpa Akpro ha svolto stamattina la prima sgambata intera in gruppo, Cataldi è il regista pronto alla staffetta con il brasiliano. Escalante ha svolto un lavoro differenziato, potrebbe rientrare con lo Zenit. Sulle fasce Lazzari e Fares.

RIPARTENZA. Marusic è tornato in gruppo dopo le fatiche con il Montenegro, per Djavan Anderson potrebbe essere l’ultima da calciatore inserito nella lista per il campionato. Lulic viaggia spedito verso il rientro, oggi non si è mosso sulla corsia sinistra, ma come vice-Radu. Un segnale che porta a pensare che il capitano possa prendersi almeno una settimana in più prima del reintegro tra i nominativi. In difesa out Luiz Felipe, non si è mai visto dopo la sfida con la Juventus: non sono stati specificati i motivi della sua assenza. Dietro toccherà a Patric, Acerbi e Radu. Hoedt tra le riserve. In porta scontato l’impiego di Reina (in campo coi baby Furlanetto e Gabriel Pereira). Per Strakosha accertamenti medici stamattina in Paideia: potrebbe rientrare in extremis tra i convocati.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Furlanetto, Armini, Hoedt, Marusic, Akpa, Cataldi, Pereira, Djavan, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 20-11-2020 alle 11.30