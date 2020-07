FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: torna Lazzari con il Brescia

FORMELLO - Rientro immediato in aereo, questa mattina la Lazio tornerà già in campo per la seduta di scarico. Sarà svolta in campo dai calciatori rimasti a riposo a Verona. Tra questi anche Lazzari, squalificato al Bentegodi e titolare mercoledì sera con il Brescia. Si riprenderà la fascia destra. Inzaghi farà scattare le prove tattiche direttamente nella rifinitura di martedì, il primo cambio è ipotizzabile in attacco con la possibilità di rivedere Caicedo al fianco di Immobile. Staffetta prevista tra il Panterone e il Tucu Correa: i due si giocano il posto, hanno le stesse chance. In difesa ok Acerbi, pronto a stringere nuovamente i denti. Non si è fermato con il Cagliari, ha risposto presente contro il Verona, vuole esserci anche nella penultima giornata di campionato. Inzaghi potrebbe anche scegliere Vavro al centro della linea a tre.

Pubblicato all'1:15