FORMELLO - Lazio, tocca a Lulic. Leiva e Luis Alberto ce la fanno

FORMELLO - Un solo cambio rispetto alla formazione vista a Napoli. Simone Inzaghi, negativo al Covid e quindi tornato al posto di comando, sembra intenzionato a rilanciare Lulic sulla fascia sinistra al posto di Fares, titolare nelle ultime tre partite. Il capitano potrebbe tornare dall’inizio sulla corsia opposta, dalla parte opposta maglia scontata per Lazzari. Anche perché Marusic rimarrà nel terzetto difensivo insieme ad Acerbi e Radu. Tra i pali sarà confermato Reina nonostante la pessima prestazione di giovedì sera. Dall’infermeria sono arrivate assicurazioni sulle condizioni di Leiva e Luis Alberto, in campo per il secondo giorno consecutivo.

BIG MATCH. Ai lati del brasiliano in regia si muoveranno il Mago e Milinkovic. Escalante è ai box per un problema muscolare al polpaccio. Davanti la coppia Immobile-Correa. Caicedo non verrà convocato, non ha ancora risolto la fascite plantare, dopo il match a Napoli non ha più svolto un allenamento. Muriqi e Pereira a disposizione per dare una mano a sfida in corso.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Hoedt, Armini, Akpa Akpro, Cataldi, Parolo, Fares, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 25/04 alle ore 16:45