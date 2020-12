FORMELLO - Lazio, torna Radu. Immobile si allena, Luis Alberto rischia

FORMELLO - Simone Inzaghi si prende un altro giorno prima di decidere la formazione anti-Verona. Mischione generale durante la rifinitura, i veri test tattici andranno in scena domani mattina con il breve risveglio muscolare. Le fatiche di Champions continuano a farsi sentire nelle gambe dei calciatori biancocelesti. Immobile e Leiva si allenano in gruppo e rilanciano la propria candidatura per una maglia da titolare. Chi rischia maggiormente è Luis Alberto, assente nella sgambata della vigilia: il Mago non si è visto in campo e potrebbe non essere impiegato. Al suo posto, in caso di forfait, è in vantaggio Akpa Akpro nei confronti di Cataldi e Parolo. Pereira sarebbe l’opzione più offensiva, ma vista l’assenza di Muriqi (ancora differenziato) l’ex Manchester si è mosso come seconda punta.

VALUTAZIONI. Dubbi in ogni reparto. A cominciare dalla porta: Reina e Strakosha si sono alternati tra i pali delle due squadre provate, potrebbe spuntarla nuovamente lo spagnolo. In difesa dovrebbe invece tornare dall’inizio Radu con il ritorno al centro della linea a tre di Acerbi. Luiz Felipe, uno dei più affaticato, si prepara agli straordinari a meno di un impiego (complicato) di Parolo nel terzetto difensivo (oggi è stato utilizzato sul centrodestra). Patric ha svolto un lavoro differenziato con gli scarpini, sta risolvendo un forte torcicollo, non era nemmeno in panchina contro Spezia e Bruges. A centrocampo Lazzari a destra, uno tra Fares e Marusic a sinistra. Ballottaggio apertissimo. In mezzo Milinkovic, Leiva e Akpa Akpro (favorito su tutti gli altri). Davanti valutazioni in corso sull’impiego di Immobile, uscito affaticato al polpaccio dalla sfida di martedì. Caicedo spera di trovare spazio al posto suo o di Correa, un altro sempre impiegato dal primo minuto e che avrebbe bisogno di rifiatare.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Fares; Caicedo, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Hoedt, D. Anderson, Marusic, Cataldi, Escalante, Luis Alberto, Pereira, Correa, Moro. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 11-12-2020 alle 17.30