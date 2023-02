FORMELLO - Lazio, tutti i migliori per la Champions: le scelte di Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutti i migliori per la corsa Champions. Sarri rilancia Milinkovic dall’inizio a centrocampo, Casale al centro della difesa, Provedel tra i pali. Il dubbio maggiore, forse l’unico, riguarda i terzini: rimarrà fuori uno tra Maruric, Hysaj e Lazzari, rischia di nuovo l’ex Spal, in panchina nelle ultime due di campionato contro Milan e Fiorentina. A destra dovrebbe giocare il montenegrino, a sinistra sono stati testati Hysaj e Pellegrini, che troverà la seconda convocazione dopo quella in Coppa Italia con la Juve. Sulla mediana Cataldi e Luis Alberto con il Sergente, davanti confermato Immobile, alla ricerca di gol e minuti. Ai suoi lati favoriti Felipe Anderson e Zaccagni. Pedro pronto in corsa per la staffetta con Ciro. Radu è l’unico out per motivi fisici (stiramento tra primo e secondo grado).

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Gila, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.