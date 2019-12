FORMELLO - Lazio, ultima seduta prima della partenza: Luis Alberto prova in gruppo

FORMELLO - L’ultimo allenamento prima del volo per Riyad. Alle 10, sotto la pioggia, la Lazio scende in campo per la sgambata che precede il viaggio verso l’Arabia Saudita, in programma alle 14 da Fiumicino. Tutti a disposizione di Simone Inzaghi tranne Vavro (distrazione al legamento collaterale) e Lukaku (nuovo problema al ginocchio). Luis Alberto ha rassicurato tutti già da ieri, quando aveva partecipato alla seduta coi compagni indossando il fratino da jolly. Stamattina lo spagnolo ha indossato quello arancione per le prime prove tattiche anti-Juve. Carte mischiate, anche se non ci sono poi così troppi dubbi sulla formazione che il tecnico schiererà domenica. Sarà la stessa vista nelle ultime tre giornate di campionato, compresa quella all’Olimpico contro i campioni d’Italia, piegati 3-1.

RISORSE. Tra i convocati ci saranno Patric e Marusic, già recuperati per la trasferta di Cagliari di lunedì scorso. Luiz Felipe e Lazzari comunque verranno riproposti nel blocco dei titolari (soltanto Patric ha minime possibilità di scalzare il brasiliano). Tutto confermato: Correa-Immobile davanti con Caicedo pronto a subentrare dalla panchina, Lulic a sinistra, in mezzo Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva, dietro Acerbi e Radu a completare la linea a tre a protezione di Strakosha. Al momento sono le scelte migliori. La Lazio è pronta a spiccare il volo, lo farà subito dopo il pranzo di squadra organizzato nel centro sportivo.

Pubblicato il 19/12 alle 11.45