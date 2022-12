FORMELLO - Lazio, un assente per Sarri. In attesa dei rientri dal Qatar

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ultimo allenamento settimanale. Si fa per dire, visto che da domani riprenderanno le doppie sedute. Lunedì, martedì e venerdì di mattina e pomeriggio, le sgambate andranno avanti a Formello fino al prossimo weekend, poi la squadra partirà per il ritiro di 5 giorni a Belek, in Turchia. Due amichevole previste, la prima col Galatasaray, la seconda probabilmente contro il Fatih Karagümrük di Pirlo, a chiusura del viaggio all’estero. Programma ancora da ufficializzare. Sarri attende il rientro di Milinkovic e Vecino, entrambi eliminati al Mondiale. Luis Alberto stamattina si è allenato regolarmente, ieri mattina era rimasto soltanto in palestra. A riposo ancora Marcos Antonio (febbre), più Bertini, ieri utilizzato da Sanderra per la partita della Primavera (come fuoriquota). Il resto del gruppo a disposizione, con Felipe Anderson che continua a provare da falso nueve nella formazione opposta a Immobile. Ora c’è l’intero attacco a disposizione, eppure il brasiliano viene testato quotidianamente da vice Ciro.

