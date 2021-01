Lazio, Musacchio e Irene: la fidanzata di Mateo ha già fatto innamorare i tifosi - FOTO

Fisico da modella e mani da chirurgo, ecco chi è Irene Gonzalez Toboso, compagna del nuovo acquisto della Lazio, Mateo Musacchio. L'ormai ex difensore del Milan si trasferirà a breve nella Capitale con la sua famiglia. Con lui ci sarà ovviamente anche la sua fidanzata e madre dei due gemellini Mateo e León nati a Milano nell'aprile del 2018. Irene, bellissima donna con un fisico mozzafiato, ha già conquistato tutti i tifosi biancocelesti. Nonostante abbiano messo su famiglia e stiano insieme da tantissimi anni, Mateo e Irene non sono ancora sposati. Lady Musacchio nasce in Spagna il 22 giugno del 1991 e conosce la sua dolce metà quando militava nel Villarreal. I due sono diventati una delle coppie più sexy del mondo del calcio e i loro scatti fanno impazzire i tifosi di entrambi i sessi.

UNA MODELLA LAUREATA IN MEDICINA - Oltre ad essere una donna bellissima, Irene è laureata in Medicina e ha lavorato in un ospedale di Madrid come anestesista. La sua specializzazione è Medicina Estetica e per questo svolge anche l'attività di chirurgo plastico. Non solo un fisico da urlo e un viso splendido, la fidanzata del difensore vanta anche una grande mente e tanta determinazione. Lady Musacchio ha anche molto seguito sui social network. Irene, infatti, ha oltre 70 mila follower su Instagram e, nel tempo libero, svolge la professione di modella online con ottimi risultati. Le sue foto in costume l'hanno fatta entrare di diritto nella classifica delle migliori wags dei calciatori di Serie A. La Lazio chiude un doppio colpo portando nella Capitale un difensore di grande esperienza e una delle donne più belle e sexy del panorama calcistico.