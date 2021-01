Lazio - Sassuolo, Marusic: "Contento per l'assist. Ruolo? Gioco dove vuole il mister"

È arrivata la quarta vittoria consecutiva in campionato per la Lazio che ha battuto all’Olimpico 2-1 il Sassuolo. Di Milinkovic-Savic e Immobile i gol che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio neroverde siglato da Caputo. Al termine della sfida Adam Marusic ha commentato così la partita: “Abbiamo fatto una partita importante, sappiamo che il Sassuolo gioca un bel calcio ma abbiamo preso 3 punti importanti. Sono molto contento per l’assist che ho fatto per Ciro ma ancora di più per la vittoria. Loro palleggiano bene e devi entrare con forza in ogni duello, solo così puoi vincere queste partite. Atalanta? Abbiamo fatto tante partite contro di loro, sicuramente sarà dura ma andiamo lì e vediamo cosa succede. Quest’anno mi sento bene fisicamente, l’anno scorso no e ho giocato meno partite. Spero di continuare così e giocare tante partite. Per me è lo stesso giocare a destra o a sinistra, ora forse mi sento meglio a sinistra perché ultimamente sto giocando lì. Centrale a destra? Se devo giocare lì non c’è problema, faccio quello che mi chiede il mister".

