PAIDEIA - Lazio, anche Marusic in clinica per accertamenti - FOTO

Mattinata di visite mediche per la Lazio. In Paideia non c'è solo Pedro che ha completato le visite mediche dopo quelle svolte nella giornata di giovedì. È arrivato in clinica anche Adam Marusic per alcuni controlli. Il terzino montenegrino aveva accusato un leggero affaticamento prima dell'amichevole con il Sassuolo, ma successivamente si è allenato regolarmente con la squadra nel corso dell'ultima settimana.