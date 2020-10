PAIDEIA - Lazio, visite concluse per Andreas Pereira - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 13:36 - Esce ora dalla Paideia Andreas Pereira. Visite terminate per il neoacquisto biancoceleste che ora firmerà un contratto di cinque anni (poco più di 2 milioni di euro a stagione). Domani pomeriggio potrebbe partecipare a Formello alle prove anti-Inter e, se ufficializzato nelle prossime 24 ore, magari entrare anche nella lista dei convocati per la sfida di domenica coi nerazzurri.

Andreas Pereira a breve sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il brasiliano è atterrato nel pomeriggio di ieri a Ciampino e questa mattina intorno alle 8.30 è arrivato il Paideia per sostenere le visite mediche di rito. L'ex United è l'ultimo rinforzo in casa biancoceleste, non è da escludere che non possa fare la sua prima apparizione già domenica contro l'Inter.

