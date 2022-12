RIVIVI LA DIRETTA - Hatayspor - Lazio 2-5: seconda vittoria in Turchia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Amichevole | Venerdì 16 dicembre 2022, ore 16.00

Emirhan Sport Center di Side

Hatayspor - Lazio 2-5 (34' Vecino, 37' El Kaabi, 39' Immobile rig., 40' Pedro, 48' Zé Luis, 63' Zaccagni rig., 74' Romero)

HATAYSPOR (4-2-3-1): Kardesler; Corekci (82' Alici), Vranjes (82' Yilmaz), Oksuz (74' Soni), Aksoy (68' Kanak), Aabid, Ergun (74' Cagiran), Riberio (74' Bekaroglu), El Kaabi (82' Varga), Lobjanizde (68' Yildirim), Zé Luis (82' Boudjemaa). A disp.: Yigiter, Boyar, Bas. All.: Demirel Volkan.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari (73' Radu), Casale (46' Romagnoli), Patric (74' Gila), Marusic (82' Kamenovic); Vecino (46' Basic), Marcos Antonio (61' Cataldi), Luis Alberto (61' Milinkovic); Pedro (46' Felipe Anderson), Immobile (61' Cancellieri), Zaccagni (68' Romero). A disp.: Provedel, Adamonis, Hysaj, Bertini. All.: Maurizio Sarri.

SECONDO TEMPO

90' - L'arbitro fischia senza concedere recupero. Finisce con una vittoria 5-2 la seconda amichevole della Lazio in Turchia.

89' - Scambio tra Cancellieri e Felipe Anderson nello stretto, la difesa dell'Hatayspor fa densità al centro e libera prima che i biancocelesti entrino in area.

87' - Felipe Anderson ci prova in prima persona, Kardesler para.

84' - Kamenovic si sistema sul centro-sinistra con Romagnoli sul centro-destra, Gila terzino destro e Radu terzino sinistro.

82' - Altra batteria di sostituzioni: nella Lazio Kamenovic per Marusic, nell'Hatayspor Alici per Corekci, Yilmaz per Vranjes, Varga per El Kaabi e Boudjemaa per Zé Luis.

81' - Felipe Anderson punta Corekci, poi passa la palla a Basic: conclusione di poco sopra la traversa.

79' - Zé Luis prova una sponda di testa per Yildirim, attento Maximiano che blocca.

74' - Dentro anche Gila per Patric nella Lazio, Soni, Cagiran e Bekaroglu per Oksuz, Ergun e Riberio nell'Hatayspor.

74' - Luka Romero cala la manita: l'argentino anticipa Oksuz, salta Kardesler e da posizione defilata mette in fondo al sacco.

73' - Altra sostituzione, Radu rilava Lazzari (Marusic passa a destra, il neo entrato a sinistra). Scontro tra Riberio e Cancellieri, nessun problema per entrambi.

69' - Basic lancia in profondità Cancellieri che sfiora il quinto gol: conclusione fuori dallo specchio.

68' - Nella Lazio entra Romero per Zaccagni (Felipe Anderson si trasferisce a destra), nell'Hatayspor dentro Kanak e Yildirim, fuori Aksoy e Lobjanizde.

66' - Ancora Zé Luis a staccare, il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta.

65' - Grande scatto di Cancellieri, che salta tutta la difesa turca in velocità, ma poi è solo e nell'attesa dei compagni si trascina fuori il pallone.

64' - Ergun sfiora il gol, la sua conclusione dall'interno dell'area è deviata in corner da Cataldi.

63' - Poker dalla Lazio con Zaccagni dal dischetto. Nuovamente spiazzato Kardesler.

62' - Cancellieri prende la posizione di centravanti, Felipe Anderson rimane sulla destra. Alla prima azione Cancellieri si procura un calcio di rigore, fallo su di lui di Oksuz.

61' - Altri tre cambi nella Lazio: dentro Milinkovic, Cataldi e Cancellieri, fuori Marcos Antonio, Luis Alberto e Immobile.

59' - L'Hatayspor mantiene il possesso, Lazio molto corta nella propria metà campo.

53' - Luis Alberto vede Felipe Anderson libero a destra, Kardesler para il tiro del brasiliano ed evita il quarto gol della Lazio.

51' - Altra uscita fuori dall'area di Kardesler, anticipato Immobile in questo caso.

50' - Luis Alberto lancia in profondità Felipe Anderson, Kardesler in uscita anticipa il brasiliano.

48' - Gol dell'Hatayspor: cross da destra di Corekci, di testa Andreda batte l'incolpevole Maximiano.

46' - Sostituzioni nella Lazio: dentro Romagnoli, Basic e Felipe Anderson per Casale, Vecino e Pedro. Undici confermato quello dell'Hatayspor.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - L'ultimo tentativo è di Immobile. che prova a trovare la porta in diagonale dalla sinistra. Palla respinta dalla difesa turca.

44' - Pedro parte da destra si accentra e arriva alla conclusione con il sinistro: palla alta di poco. Spagnolo a un passo dal poker.

42 - Uscita di Maximiano con i piedi ben oltre i confini della sua area. Attentissimo il portiere portoghese.

40' - Splendido fraseggio tra Vecino e Luis Alberto in area, palla a Pedro che batte Kardesler. Tris della Lazio in soli sei minuti.

39' - Immobile dal dischetto è glaciale e spiazza Kardesler. Nuova vantaggio biancoceleste.

38' - Inserimento in area di Vecino, cross arretrato e colpo di braccio di Aksoy. Rigore per la Lazio.

37' - Pareggia l'Hatayspor con El Kaabi che sfrutta un contropiede nato in seguito a uno sfortunato scivolone di Casale sul terreno viscido.

34' - Vantaggio della Lazio con Vecino: cross dalla destra di Lazzari sul secondo palo, Immobile calcia e pesca l'inserimento dell'uruguaiano. Tap-in vincente per Vecino che sblocca la partita.

32' - Vranjes stende Vecino sulla trequarti, Immobile nel frattempo era andato al tiro con il gioco fermo.

31' - Pedro si invola in profondità, palla in mezzo per Zaccagni, Corekci anticipa e si rifugia in calcio d'angolo.

29' - Pedro prova una combinazione con Immobile, il passaggio di ritorno è lungo, blocca Kardesler.

24' - Angolo di Luis Alberto, Casale di testa beffa Kardesler e segna: gol annullato dopo l'intervento dell'assistente per una carica del difensore biancoceleste sul portiere.

23' - Contropiede dell'Hatayspor su un errore in costruzione della Lazio, El Kaabi arriva alla conclusione da dentro l'area: pronto Maximiano che blocca.

22' - Vecino si infila nel corridoio centrale, tentativo di passaggio per Immobile, rimpallo e palla ancora verso l'uruguaiano, ma un secondo rimpallo fa sfumare l'occasione.

21' - Ancora Luis Alberto dalla bandierina, stacca Casale e blocca Kardesler.

17' - Dopo una serie di decisioni discutibili dell'arbitro e dell'assistente, e memore di quanto successo martedì contro il Galatasaray, Sarri va a parlare con il quarto uomo.

14' - Grande conclusione di Marusic, Kardesler con una buona parata si salva in angolo.

13' - Altro calcil d'angolo battuto da Luis Alberto sul primo palo, la palla passa ma a un palmo dalla linea viene respinta da un difensore. L'Hatayspor si salva.

12' - Calcio d'angolo battuto corto da Luis Alberto e scambio con Zaccagni stile Porto-Lazio, il cross dello spagnolo viene respinto da Kardesler. Da fuori area è ancora Pedro a provarci, tiro respinto ancora da Vranjes con il corpo.

11' - Calcia Marcos Antonio dal limite dell'area, Vranjes si immola e concede un calcio d'angolo.

10' - Pedro si libera sulla destra, punta l'uomo e calcia con il sinistro, bella parata di Kardesler. Poi cross pericoloso di Zaccagni allontanato dalla difesa turca.

9' - Ci prova Lobjanizde dal limite, ma il suo tiro finisce lontano dallo specchio della porta.

8' - Sarri chiede movimento ai suoi dalla panchina.

7' - Il primo tentativo è di Aksoy di testa: Maximiano controlla tranquillamente la palla e rimette in gioco.

4' - Ritmi blandi in avvio, la Lazio prova la pressione alta sui difensori dell'Hatayspor.

1' - Calcio d'inizio per la Lazio, anche se l'arbitro interrompe immediatamente il gioco e lo fa ripartire con una punizione per i biancocelesti dal centrocampo.

INIZIO PRIMO TEMPO

Prima dell'inizio della partita la Lazio voluto ricordare Sinisa Mihajlovic con un minuto di silenzio: grande commozione tra i giocatori biancocelesti.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it, tra poco inizierà l'amichevole tra Hatayspor e Lazio, ma il nostro pensiero va a Sinisa Mihajlovic e alla sua famiglia. Se ne va un grande uomo, che ha regalato forza e gioia a tanti. Se ne va un grande laziale, che ha sempre rivendicato con orgoglio la propria fede. Se ne va una parte di tutti noi che abbiamo sempre amato Sinisa. Ti porteremo sempre nel cuore!