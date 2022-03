Roma - Lazio, il colpo al naso ricevuto da Milinkovic e il colloquio con Irrati: il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sta facendo parlare la gomitata di Ibanez ai danni di Milinkovic nei primissimi minuti di Roma - Lazio. Nell'episodio in questione, il serbo ha ricevuto un forte colpo al naso, per poi rimanere qualche minuto fuori dal campo per ricevere le cure del caso. L'arbitro non ha optato per il calcio di rigore, e lo stesso Sergente si è spiegato con il direttore di gara. Su Lazio Style Radio sono state riportate alcune informazioni sulle condizioni di Milinkovic e, in particolare, sul colloquio avuto con l'arbitro: "Domani si vedrà, ma pensa di essersi rotto il naso. Non è in cattive condizioni, ma oggettivamente sente dolore. Ha male. Milinkovic gli ha detto ‘guarda che è rigore netto’. Irrati ha risposto che 'il contatto non è da calcio di rigore’. Milinkovic gli ha domandato ancora: ‘Se l’avessi fatto io, avresti dato il fallo?’. E lui ha detto ‘certo', intendendo con questo quasi una diversa valutazione in situazioni offensive e difensive".

A proposito delle condizioni di Milinkovic, lo staff medico biancoceleste ha fatto sapere che, nella giornata di domani, il calciatore si sottoporrà ad alcuni accertamenti strumentali. Solo allora si comprenderà l'entità dell'infortunio, e quindi la presenza o meno di una frattura.

