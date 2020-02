Barcellona, Abidal (dt): “Anche noi seguivamo Giroud a gennaio”

In questo momento, a dire il vero, sentire Eric Abidal parlare del mercato del Barcellona fa un certo effetto. Il direttore dell'area tecnica dei blaugrana è infatti finito al centro di una polemica “solo” con sua maestà Lionel Messi. Colpa di alcune dichiarazioni scomode dell'ex terzino del Barça, che si è lasciato scappare delle accuse di “scarso impegno” nei confronti di tutta la squadra. Non una grande idea. Mentre si discute del suo licenziamento, però, Abidal ha avuto il tempo di intervenire all'emittente Sports e svelare un retroscena di calciomercato che interessa anche la Lazio. Ecco le sue parole: "C'erano diversi giocatori sul nostro taccuino (per sostituire Suarez, che starà fuori ancora almeno 4 mesi, ndr), ma non siamo riusciti a raggiungere un accordo con nessuno di loro. Abbiamo solo preso informazioni. Non c'era solamente Bakambu, in quella lista figuravano anche altri attaccanti. Parliamo di Giroud, Llorente, Aubameyang... Alla fine, penso che la decisione di non comprare nessuno sia stata la migliore per il club".

