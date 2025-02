Calciomercato | Dall'Argentina: "La Lazio è su un giocatore del River Plate"

CALCIOMERCATO LAZIO - Si è conclusa da ormai dieci giorni la sessione invernale di calciomercato, ma gli addetti ai lavori stanno già monitorando le mosse da fare in estate. Fabiani lo ha ammesso, il progetto di ringiovanimento è ancora in atto e serviranno altre operazioni per concludere il piano che la società ha in mente. Nel frattempo, dall'estero rimbalzano notizie riguardanti l'interessamento da parte della Lazio per un giocatore. In particolare El Crack Deportivo, dall'Argentina, riporta dell'interessamento da parte del club biancoceleste per Santiago Simón, esterno del River Plate. Non c'è ancora un'offerta sul tavolo, ma la società argentina attende una proposta. Simón è un classe 2002 di buona prospettiva, ma le ultime due stagioni ha avuto molti alti e bassi per via di infortuni, mancanza di minutaggio e concorrenza. È un nome da tenere d'occhio, anche perché la Lazio ha pescato spesso dal Sudamerica negli anni.