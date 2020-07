Calciomercato, dalla Spagna: "Pronta un'offerta della Lazio per Quintero"

Pronta un'offerta di 21 milioni della Lazio per Juan Fernando Quintero. L'ultima indiscrezione di mercato che riguarda i biancocelesti arriva dalla Spagna e, in particolare, dal portale sportivo 'Don Balon'. Il centrocampista del River Plate è ancora in attesa che il suo futuro venga chiarito. Non per mancanza di offerte, poiché sarebbero sette le proposte attualmente sul tavolo. Il problema è che nessuna di queste risponderebbe alle aspirazioni del classe '93. Il colombiano vuole giocare in Europa e delle proposte che sono arrivate dal vecchio continente non ce n'è alcuna che convinca il River. Nel caso in cui davvero ne arrivasse una da Formello, di ventuno milioni, Quintero sarebbe pronto per fare le valigie. La chiamata dall'Italia, e dalla Lazio, soddisfarebbe il calciatore, felice di tornare in Europa per conquistarsi un posto per il Mondiale del Qatar 2022.

