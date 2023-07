Calciomercato Lazio | dal Brasile: "Felipe Anderson, pronte quattro offerte"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'onda lunga e che potrebbe ancora abbattersi sul mondo Lazio. È quella araba: dopo Milinkovic-Savic (acquistato dall'Al-Hilal) e Immobile (ha offerte da da Al-Shabab e Al-Wehda), ora nel mirino finsice anche Felipe Anderson. Secondo quanto riporta TntSport, nota testata brasiliana, il classe '93 è finito nel mirino di diversi club della Saudi Pro League. Su Felipe - assicurano dal Brasile - è forte l'interesse di Al-Ittihad, Al-Ahli e Al-Shabab. Le prime due società sono riconducibili al Fondo Sovrano Saudita, il famigerato PIF, che è anche proprietario di Al-Nassr e Al-Hilal. I club sauditi sono pronti a tramutare i sondaggi effettuati in vere e proprie offerte sia al giocatore (in scadenza nel 2024) che alla Lazio. Non solo. Sempre secondo TntSport, anche il Fenerbahce sarebbe pronto a presentare un'offerta per Felipe Anderson. Del resto l'ultima stagione del brasiliano è stata sensazionale. Per questo, nei piani della Lazio c'è il rinnovo di contratto di Felipe, portandolo a scadenza nel 2026 o nel 2027. Sarri e Lotito non vorrebbero rinunciare al brasiliano, ma l'onda araba incombe ancora...