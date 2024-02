Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Interesse per Luis Alberto, in estate..."

TUTTOmercatoWEB.com

È il faro che sta mancando alla Lazio nell'ultimo periodo, e ora una voce dalla Spagna spaventa l'ambiente. Nel mirino c'è sempre Luis Alberto, soprattutto dopo che una squadra de La Liga ha rimesso gli occhi su di lui. Come riportato da fichajes.net, si tratterebbe, di nuovo, del Siviglia del diesse Monchi, ex dirigente della Roma. Gli andalusi, dopo aver vinto l'Europa League la scorsa stagione proprio contro i giallorossi, non nuotano in acque tranquille quest'anno: si trovano al quindicesimo posto in campionato, sopra solo di tre punti dalla zona retrocessione.

Per questo la società starebbe pensando a un grande colpo per risollevare la squadra. Il profilo ideale sarebbe proprio quello del numero dieci biancoceleste, già visionato in passato. Come riporta il portale spagnolo, il centrocampista potrebbe decidere di lasciare la Capitale a causa di alcune divergenze con Sarri (è partito dalla panchina nelle due sfide contro l'Inter e nel derby di Coppa Italia). In estate Lotito potrebbe essere disposto a cedere il suo regista, di fronte chiaramente a un'offerta adeguata. Potrebbe quindi esaudirsi il desiderio di tornare in Spagna di Luis Alberto, e magari proprio vestendo la maglia del Siviglia.

Pubblicato il 7/02