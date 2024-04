Calciomercato Lazio | Folle idea da Napoli: scambio con Immobile

La Lazio cerca un attaccante, il Napoli pure. Questo è l'obiettivo comune di due squadre che l'anno scorso hanno stupito tutti con un rendimento al di sopra di ogni più rosea aspettativa e che, invece, quest'estate si trovano costrette a cambiare, rifondare e ricominciare, partendo dall'addio di molti elementi chiave. Da una parte dovranno fare i conti con Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson, Mattia Zaccagni e molte altre situazioni sulle quali sono in corso delle valutazioni. Dall'altra con il probabile addio di Osimhen, quello sicuro di Zielinski - accostato alla Lazio, ma che finirà all'Inter - e le lamentele di Simeone.

SIMEONE - Figlio d'arte del grande Diego, ex centrocampista biacoceleste, Giovanni ha da tempo espresso la volontà e il bisogno di cambiare aria. L'obiettivo sarebbe quello di trovare più spazio e provare finalmente quel grande salto di qualità che in maglia azzurra non gli è riuscito definitivamente. In questo senso il suo nome era stato avvicinato proprio alla Lazio. A Formello da qualche settimana è arrivato Igor Tudor che lo ha conosciuto ai tempi dell'Hellas Verona, quando il 'Cholito' si è espresso ai suoi massimi livelli. Il tecnico croato gli aprirebbe volentieri le porte di Formello, ma prima bisognerà fare i conti con la valutazione di De Laurentiis, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

LO SCAMBIO - È in quest'ottica che si inserisce l'incredibile indiscrezione raccontata dall'edizione odierna del Mattino: quella di uno scambio tra Immobile e Simeone. Due attaccanti in partenza, legati per motivi diversi alla possibile destinazione e alla ricerca di una rinascita. Un'idea folle, probabilmente nata dalla sede partenopea di Castel Volturno, che cercherà conferme nelle prossime settimane.

