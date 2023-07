Calciomercato Lazio | Immobile, offerta arrivata a Lotito: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

È arrivata l'offerta alla Lazio per Ciro Immobile. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, dall'Arabia sarebbe stata formalizzata un'offerta da 30 milioni di euro alla Lazio. Gli indizi porterebbero, secondo il giornalista, più all'Al Shabab che all'Al Wheda, nonostante anche il pressing di quest'ultimi sarebbe da tenere sott'occhio. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una risposta. La palla ora sarebbe solo nelle mani di Immobile, a cui avrebbero proposto un biennale da 18 milioni di euro, con opzione di rinnovo per il terzo anno. Lotito ha ottenuto le garanzie che cercava sulla cifra, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la risposta definitiva.

