Calciomercato Lazio | Reguilón può tornare di moda: la situazione

© foto di J.M.Colomo

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri in questa sessione invernale di mercato. Come raccolto dalla nostra redazione tra i vari profili sondati ci sarebbe anche quello di un terzino sinistro già accostato ai biancocelesti tra il gennaio e l'agosto del 2022. Il calciatore in questione è Sergio Reguilón di proprietà del Tottenham ma in prestito al Manchester United.

In realtà lo spagnolo proprio in questa finestra di mercato tornerà tra le file del Tottenham. Come riportato da The Athletic all'interno dell'accordo stipulato con lo United è stata inserita una clausola di interruzione anticipata del prestito che verrà esercitata dal club. Nella sessione invernale del 2022 il calciatore è stato vicino a un approdo nella Capitale, ma è nell'estate dello stesso anno che l'esterno è rimbalzato come possibile colpo per la corsia esterna. L'operazione non è andata in porto e il calciatore si è accasato all'Atletico Madrid. In stagione il calciatore finora ha disputato 13 gare con i Red Devils tra Premier, Champions League e coppa di lega. Chissà se la terza volta sarà la volta buona per vedere il giocatore con l'aquila sul petto.

Pubblicato il 02/01 alle 20:45