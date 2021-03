Calciomercato Lazio, sondaggio per Soriano: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua la sua rincorsa alla zona Champions. La vittoria sull'Udinese ha permesso ai biancocelesti di guadagnare terreno su Roma e Juventus, ma rimangono sei i punti di distacco dalla quarta. Un gap che va ridotto il prima possibile per tornare a vivere serate magiche come quelle contro Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Inevitabilmente dalla qualificazione alla massima competizione europea per club passa anche il mercato dei capitolini. L'accesso alla Champions League cambierebbe le disponibilità economiche e permetterebbe investimenti a prescindere dalle eventuali cessioni. Nel frattempo sembrerebbe esserci stato un ritorno di fiamma. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le aquile avrebbero effettuato un sondaggio per Roberto Soriano. Il centrocampista sta vivendo una stagione magica al Bologna in cui ha realizzato 9 reti e fornito 6 assist strappando anche la qualificazione in Nazionale. Il giocatore era già stato seguito dalla Lazio ai tempi della sua avventura in Spagna con la maglia del Villarreal, ma adesso l'operazione potrebbe concretizzarsi. Mancano ancora due mesi e mezzo alla sessione estiva del calciomercato, ma le idee e i nomi iniziano a emergere. Sarà a Formello il futuro di Soriano?