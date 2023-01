Calciomercato Lazio, Vecino prossimo all'addio? Parla il suo agente

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è al lavoro in questi ultimi giorni di mercato invernale per occuparsi delle due questioni più importanti, il terzino sinistro e l'attaccante di riserva per Ciro Immobile. Nelle ultime ore si era inoltre sparsa la voce di una possibile partenza di Matias Vecino, a soli sei mesi dal suo arrivo a Formello. L'uruguaiano, tra i pupilli del tecnico toscano, ha trovato abbondante spazio soprattutto subentrando a partita in corso: finora per lui sono 24 le presenze e 3 gol messi a segno.

Proprio su queste voci di corridoio ha rilasciato qualche dichiarazione a gianlucadimarzio.com l'agente del calciatore, Alessandro Lucci della World Soccer Agency: "Le voci su Vecino mi sorprendono. Il ragazzo non ha mai chiesto di essere ceduto. È molto felice alla Lazio ed è ben inserito all'interno di un gruppo squadra molto forte. Matias è riconoscente nei confronti della società per l'opportunità che gli ha concesso la scorsa estate. Le fatiche del Mondiale gli hanno tolto un po' di energia, anche a livello mentale, ma sta superando quello che è un semplice periodo di appannamento e a brevissimo tornerà ad essere quel calciatore importante visto fino a poco tempo fa".