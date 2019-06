Dalla Turchia, per Elmas la Lazio propone Badelj: la risposta del Fenerbahçe

La caccia al profilo per il dopo Milinkovic è aperta, anche se dalle dichiarazioni del ds Tare non sembra esserci qualcosa di concreto nella cessione del serbo al Psg. Ognuno fa il suo gioco, è il mercato signori. Le pedine da muovere, comunque, in caso di ricca vendita sono state già individuate. Tra questi c'è anche Elif Elmas, centrocampista del Fenerbahçe e già sul taccuino di Tare. Il club turco, da parte sua, nelle ultime settimane avrebbe mostrato un certo interesse per Milan Badelj, uno dei giocatori in uscita dalla Lazio. Secondo quanto riporta il portale fotospor.com, il club biancoceleste avrebbe fatto un timido sondaggio per arrivare a Elmas proponendo proprio l'ex centrocampista viola come contropartita. Nulla da fare però per il Fenerbahçe, che ha tutta la volontà di monetizzare su un'eventuale cessione di uno dei suoi gioielli. Piste diverse, operazioni diverse. Ma solo quando ci si siederà intorno a un tavolo, quello è ancora un passaggio che manca.