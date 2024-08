Juve, nuovo scambio per Chiesa! Può finire al Milan per...

TUTTOmercatoWEB.com

Federico Chiesa è sempre più lontano dalla Juventus. Nelle ultime settimane era spuntato anche l'interesse della Lazio per l'esterno, ormai fuori dal progetto bianconero. Ora su di lui è forte il Milan: secondo quanto riportato da Tuttosport, Napoli e Inter si sarebbero defilate. Il quotidiano, inoltre, ha lanciato una nuova idea per i due club. Si tratta di uno scambio tra Chiesa e Alexis Saelemaekers, rientrato in estate dal prestito al Bologna. L'affare potrebbe andare in porto, l'unico problema è rappresentato dall'elevato ingaggio dell'italiano (5 milioni più bonus). Seguiranno sviluppi su questo fronte.