Calciomercato Lazio, la Fiorentina ci prova per Muriqi. Lotito s'infuria e chiama Barone...

Si complica per la Lazio la pista di mercato che porta a Muriqi. Il Fenerbache non fa sconti e lo annuncia pubblicamente col suo presidente, Ali Koc, che ai microfoni di Skor.com.tr dice: "Vogliamo 20 milioni, solo con una cifra del genere possiamo trattare, altrimente Muriqi resta qui".Un messaggio chiaro per il club biancoceleste che sperava di poter chiudere l'affare a 16 milioni più bonus. La trattativa continua ad oltranza, per la Lazio l'attaccante kosovaro rimane il primo obiettivo, ma la società turca non è intenzionata a fare sconti e alza un vero e proprio muro. A complicare ulteriormente la situazione ci si mette la Fiorentina che, nelle ultime ore, ha provato ad inserirsi nella trattativa per il calciatore. Lotito, venuto a conoscenza del fatto, sembrerebbe aver chiamato Barone per dirgli di farsi da parte. Secondo quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, ci sarebbe stata una telefonata concitata tra il presidente della Lazio e il dg dei viola. L'operazione di mercato che porta a Muriqi si fa sempre più ingarbugliata.

Scritto il 29/08/2020 alle 9:00