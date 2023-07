Lazio | Castellanos, le 5 rabone che vi faranno innamorare del Taty - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Qualità, talento, fantasia. Questo è Taty Castellanos, l'attaccante che la Lazio sta per portare nella Capitale. In arrivo dall'America, reduce da un'importante esperienza europea al Girona, il 1998 ha deliziato entrambi i continenti con i suoi colpi di classe. Non solo gol e dribbling, la specialità della casa è infatti la 'rabona', la capacità di calciare il pallone incrociando le due gambe.

Le 5 migliori rabone del Taty Castellanos

Immaginate come sarebbe segnare un gol di rabona: non solo mettere in mostra la propria classe, ma fare anche la differenza con un gesto tecnico accessibile a pochi. Castellanos ci è riuscito. Nel 2022, contro il Philadelphia Union, il Taty si inventa un gol che lascia a bocca aperta tutti gli appassionati dell'MLS. Approfitta di un'indecisione del difensore, salta il portiere e tac, fa passare il piede destro dietro il sinistro, colpendo il pallone con la giusta forza per mandarlo in rete. E non finisce qui.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLE SUE RABONE

Segnare altri gol in questo modo sarebbe forse anche troppo, ma tra Castellanos e le rabone c'è un ottimo rapporto, potrebbe quasi essere definito un suo marchio di fabbrica o anche il suo biglietto da visita. Fatto sta che in America tutti lo ricordano per queste giocate (il NYC ha fatto un video in cui lui spiega ai fan come eseguire la rabona perfetta). Ecco allora che, nel corso della sua militanza a New York, Castellanos ha deliziato ancora con questi tocchi di classe. Forse il più bello è quello contro il Toronto: tunnel a Bradley (sì, proprio l'ex Roma) e via con la rabona per cambiare gioco su un compagno.

O ancora, stavolta contro il Montreal, scarta due avversari sulla fascia e cerca l'eurogol sul secondo palo ancora di rabona: stavolta, però, la fortuna non è dalla sua parte e la sfera finisce alta. Siamo a 3, ma solo per il momento. Di rabone iconiche Castellanos ne ha realizzare altre due, talmente belle da farvi innamorare di questo suo tocco di classe. Citando rapidamente quella realizzata nel corso di un allenamento dopo un super dribbling sul compagno, possiamo passare alla quinta e ultima. Ricorda quella realizzata contro il Toronto, ma stavolta con un dribbling ad anticiparla che è più 'semplice': Castellanos sposta la palla, salta il diretto avversario e, anche in questa circostanza, va diretto dal compagno per consegnargli la sfera.

Insomma, la Lazio è vicina a un colpo che assicura qualità e talento, abbinate a quella dose di fantasia che gli consente di effettuare giocate di questo genere. Se la descrizione non vi è bastata per apprezzare le giocate del Taty, l'invito è quello di scendere ancora più un basso, dove il video che troverete vi farà sicuramente cambiare idea.

