Lazio - Feyenoord 4-2 | I gol di Luis Alberto, Anderson e Vecino con le urla di Zappulla - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro il Feyenoord nella prima gara della sua avventura europea. La squadra di Sarri va in vantaggio al 4' con Luis Alberto, per poi raddoppiare al 15' con Felipe Anderson. La terza marcatura porta la firma di Matias Vecino, così come la quarta, che arriva al 63'. Gli avversari accorciano le distanze al 69' con Gimenez, che batte Provedel dagli undici metri. Il definitivo 4-2 porta ancora la firma di Gimenez. Riviviamo i gol dei tre marcatori del match con le urla del direttore Zappulla:

