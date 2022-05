Lazio, il bilancio di Milinkovic: "Tanti parlano, io preferisco i fatti" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Come gli altri protagonisti della Lazio, anche Sergej Milinkovic ha fatto un bilancio della stagione appena trascorsa all'indomani della gara contro il Verona. Il Sergente, condiviso un video che raccoglie alcuni momenti importanti vissuti in campionato, ha aggiunto: "È stato un anno incredibile. Volevo superare i miei limiti, volevo andare oltre, sono fatto così. Mentre in tanti parlano io preferisco i fatti. Grazie ai miei compagni e ai nostri tifosi per essere sempre energia pura. Io sono Sergente, il mio dovere è dare tutto ed è quello che ho fatto e continuerò sempre a fare". Di seguito il post:

Scritto il 22/5/2022

TORNA ALLA HOMEPAGE