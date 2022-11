Lazio, Immobile in Paideia: "Rientro con il Monza? Non lo so. Sul derby..." - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il protocollo di recupero di Ciro Immobile prosegue. Il capitano della Lazio, la mattina successiva alla vittoria nel derby contro la Roma, si è presentato in Paideia per i controlli già programmati dalla scorsa settimana. Alla domanda sulla possibilità di rientrare contro il Monza ha risposto: "Non lo so". Poi la gioia per la stracittadina vinta: "Ieri quanto è stato bello? Troppo poco..." e sorriso a dimostrazione della grande gioia provata. "Se volevo giocarla? È andata bene così". A 22 giorni dalla lesione di secondo grado rimediata contro l’Udinese il bomber ce la sta mettendo tutta per tornare prima della sosta del campionato. Ieri era tra i giocatori in panchina, anche se la sua presenza era esclusivamente simbolica, Ciro non era disponibile per poter giocare. Il Monza rimane un obiettivo difficile, per la Juventus invece c'è qualche possibilità in più.

Pubblicato il 7/11

