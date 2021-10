Lazio - Inter, animi accesi: dallo scontro tra Sarri e Correa, al veleno degli altri ex

RASSEGNA STAMPA - La vittoria della Lazio sull'Inter sarà ricordata non solo per la prestazione maiuscola di Immobile e compagni, ma per le polemiche per il 2-1 biancoceleste. Felipe Anderson e compagni non si sono fermati con Dimarco a terra perché in precedenza proprio l'Inter aveva continuato a giocare andando al tiro con Lautaro. Il finale è stato intenso e Il Messaggero racconta scambi di battute ed episodi che sono sfuggiti alle telecamere. Il primo ha visto uno scambio di battute avvelenato tra Maurizio Sarri e Joaquin Correa. Il tecnico biancoceleste avrebbe detto all'argentino: «Ma cosa vuoi, avete continuato voi a giocare...». Secca la replica del Tucu: «Proprio tu che mi pregavi di restare tutta l'estate qui a Roma...». Anche gli altri ex erano tra i più caldi con Kolarov che ha litigato con qualche tifoso in tribuna dandogli appuntamento fuori. Stefan de Vrij, spalleggiato da Skriniar, ha uno scontro verbale acceso con Reina, ma per fortuna le due società riescono a formare dei cordoni per placare e scongiurare qualunque contatto e la baruffa. Sconsolato Simone Inzaghi che, nonostante l'accoglienza della Nord, sperava in un finale diverso e più disteso rispetto a quanto accaduto.

Pubblicato il 18/10