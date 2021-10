Lazio - Inter, Handanovic a Sarri: "Perché non hai fatto come Bielsa?"

RASSEGNA STAMPA - Non solo scontri verbali e fisici nel finale di Lazio - Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta un battibecco tra Samir Handanovic e Maurizio Sarri. Dopo il triplice fischio finale, il portiere nerazzurro avrebbe chiesto al tecnico biancoceleste perché lui non fosse intervenuto. «Perché non vi siete fermati?». «Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos’altro potevo fare?». «Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?». Secondo l'estremo difensore, quindi, Sarri avrebbe dovuto imitare Bielsa che nel 2019, sulla panchina del Leeds, ordinò ai suoi di far pareggiare l'Aston Villa dopo che i padroni di casa erano andati in gol con un avversario a terra. L'episodio è simile, ma non uguale perché quando Dimarco è a terra il pallone è in possesso dell'Inter con Lautaro Martinez che continua a giocare e calcia alla ricerca della porta. Non fermandosi i nerazzurri, nemmeno la Lazio ha messo fuori il pallone. Non solo, lo stesso Handanovic era in campo in Verona - Inter del 2015 quando Icardi sbloccò il risultato con Tachtsidis infortunato a terra. Da quale pulpito...