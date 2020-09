Lazio, l'incontro tra madrine biancocelesti: Anna Falchi e Manila Nazzaro cantano l'inno - VD

Manila Nazzaro, presentatrice e tifosa della Lazio, è stata ospite questa mattina del programma in onda su Rai Uno 'C'è tempo per...', condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Nel corso dell'intervista, è stata ovviamente ricordata la sua fede biancoceleste, condivisa con l'altra madrina presente in studio. Le due, in un'indimenticabile momento di lazialità, hanno intonato insieme 'Vola Lazio vola', lo storico inno della squadra. Di seguito il video:

