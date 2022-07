Lazio, la squadra è partita alla volta di Auronzo - FT&VD

La Lazio è arrivata a Fiumicino e a breve partirà per Auronzo di Cadore. La nuova stagione della Lazio sta per iniziare ufficialmente...

Fonte: dal Nostro inviato Marco Valerio Bava - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17:05 – I biancocelesti sono finalmente atterrati a Venezia. Ad attenderli all’aeroporto, il pullman che li accompagnerà in questa seconda parte del viaggio verso Auronzo di Cadore.

AGGIORNAMENTO 15.08 - Mentre da un parte di Fiumicino esce Mario Gila, dall'altra entra la Lazio. I biancocelesti sono arrivati all'aeroporto e a breve partiranno per Auronzo di Cadore. La nuova stagione sta per iniziare e ad attenderli ci sarà il caloroso affetto del popolo Laziale, ma anche giorni di allenamenti intensi e amichevoli sotto gli occhi e le direttive di Sarri. Assente l'influenzato Patric, ma anche Marcos Antonio, oltre all'ultimo arrivato Gila che domani si sottoporrà alle visite mediche e raggiungerà i compagni in ritiro con qualche ora di ritardo.

Sta per iniziare ufficialmente la stagione 2022/23 della Lazio. La squadra è pronta per raggiungere le tre cime di Lavaredo, per il ritiro che vedrà i biancocelesti impegnati nelle sedute di allenamento giornaliere e in 4 diverse amichevoli. Al gruppo si aggregheranno man mano i nuovi acquisti che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri.