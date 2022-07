Lazio, Mario Gila in Paideia per le visite: con lui anche un altro biancoceleste – FOTO&VIDEO

Fonte: Elena Bravetti, Niccolò Di Leo, Martina Barnabei - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 - Visite mediche terminate per Sofian Kiyine che ha lasciato la clinica Paideia.

AGGIORNAMENTO ORE 8:20 - Tampone per il difensore spagnolo arrivato dal Real Madrid. Dopo il risultato del test rapido, Gila potrà iniziare le cosiate mediche di idoneità in clinica che lo avvicineranno alla firma con la Lazio. Con lui c'è anche Sofian Kiyine, al rientro dal prestito al Venezia.

Arrivato ieri nel primo pomeriggio, con un volo proveniente da Madrid, Mario Gila. Il difensore classe 2000 è il terzo rinforzo portato, in questa sessione di mercato, dalla dirigenza biancoceleste alla corte di Sarri. Prima di formalizzare il trasferimento dovrà sottoporsi alle consuete visite mediche di idoneità sportiva, per questo stamattina intorno alle 8:00 ha raggiunto la Paideia. Qui svolgerà i vari test clinici e poi, una volta conclusi, partirà alla volta di Auronzo di Cadore per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra e prendere parte alla preparazione estiva in vista della prossima stagione.

SCORRI A FINE ARTICOLO PER I VIDEO DI KIYINE E MARIO GILA IN PAIDEIA