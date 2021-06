Lazio, Mourinho affumicato da Sarri: il “nuovo” murale di Testaccio - FOTO

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Dopo giorni di trattative estenuanti finalmente i tifosi biancocelesti hanno potuto festeggiare l'arrivo del nuovo tecnico. I social sono stati letteralmente invasi da sigarette, foto, e meme e ovviamente un pensiero è andato anche a chi sta dall'altra parte del Tevere. In molti hanno infatti visto nell'arrivo di Sarri la risposta migliore a Mourinho e lo dimostra anche il murale che poco tempo fa è spuntato a Testaccio che ritraeva lo Special One in sella ad una Vespa. Nella notte però tutto è cambiato e da idea è diventato realtà: il viso di Mou è offuscato da una nuvola di fumo che spunta direttamente dalla sigaretta di Sarri e per completare l'opera sotto special one c’è scritto 71’, a rimarcare quella rete di Lulic in Coppa Italia. Insomma, il derby è già partito e si annuncia uno dei più belli di sempre!

Pubblicato ieri alle 11:25