La Lazio torna a vincere in trasferta e lo fa con un gran gol di Adam Marusic. Espugnata la DACIA Arena di Udine grazie alla rete del montenegrino. Riviviamola dalla voce in radiocronaca del direttore Alessandro Zappulla. <<< Clicca qui per rivivere il gol o scorri a fine articolo

Pubblicato il 21/03 alle ore 17:24