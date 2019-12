Atalanta, Gasperini: "Per la Champions League durissima, la Lazio..."

Cinque gol al Milan per chiudere il 2019 in bellezza. L’Atalanta festeggia dicembre con la qualificazione agli ottavi di Champions League e il quinto posto in campionato davanti al Cagliari. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Gian Piero Gasperini ha parlato così degli obiettivi dei nerazzurri: “Vogliamo arrivare in Europa, se fosse nuovamente la Champions… È difficilissimo perché Juventus e Inter sono inarrivabili, la Lazio sta facendo una serie di risultati incredibili e anche la Roma sta uscendo molto forte. Siamo in quel gruppetto di squadre e si vedrà in primavera. L’Europa per me e l’Atalanta può diventare una costante: questo è il quarto anno e l’ambizione è restarci”.

