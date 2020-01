Doppio Lukaku e Lautaro, prova di forza dell'Inter: al San Paolo finisce 3-1

L'Inter torna in vetta alla classifica. Lo fa al termine di una partita in cui il Napoli non è stato certo a guardare, ma è stato vittima dei suoi errori. Al San Paolo, nel posticipo della 18esima giornata di Serie A, la squadra di Antonio Conte ha vinto 3-1 e ha ottenuto la 14esima vittoria in 18 partite. L'ha fatto ancora una volta grazie ai gol dei suoi attaccanti, alla doppietta di Romelu Lukaku e al gol realizzato da Lautaro Martinez nel momento più difficile della partita. I nerazzurri, insieme alla Juventus (45), salgono a +6 sulla Lazio, che però ha giocato una partita in meno.