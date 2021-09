Milan - Lazio, sarà Chiffi a dirigere il match: i precedenti

Terminata la pausa per le Nazionali la Lazio tornerà in campo a Milano nell'importante sfida contro il Milan in programma domenica alle ore 18:00 a San Siro. Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere il match, coadiuvato da Liberti e Galetto. Il IV uomo sarà Zufferli e al Var ci sarà invece Mazzoleni, Alassio all'Avar.

I PRECEDENTI - Il fischietto veneto ha finora arbitrato la Lazio in otto occasioni. La prima gara in questione risale al 7 febbraio 2019 ed i biancocelesti ospitarono all’Olimpico l’Empoli nella 23ª giornata di Serie A. La gara aveva visto la Prima Squadra della Capitale imporsi sui toscani grazie al calcio di rigore trasformato da Felipe Caicedo. Successivamente, Chiffi ha diretto anche la gara Lazio-Chievo del medesimo campionato, valida per la 33ª giornata. L’incontro del 20 aprile 2019 si concluse sul 2-1 per i clivensi. Infine, nel corso della scorsa Serie A TIM, l’arbitro di Padova ha diretto il 13° turno dei biancocelesti, nel quale la Lazio riuscì a sconfiggere il Sassuolo per 2-1 al Mapei Stadium. Il fischietto veneto ha inoltre diretto le vittorie biancocelesti del campionato 2019-2020 contro la Sampdoria, terminata 5-1, e nell'ultima stagione, con il rocambolesco 3-4 in casa del Torino del 1° novembre, l'1-2 contro lo Spezia, sul neutro di Cesena, del 5 dicembre scorso, il successo esterno per 3-1 contro l’Atalanta e la vittoria di misura sul campo del Verona firmato da Milinkovic.

