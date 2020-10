Milan: tris allo Spezia e terza vittoria consecutiva in campionato

Terza vittoria concescutiva per il Milan di Stefano Pioli che vola al primo posto in classifica, insieme all'Atalanta, a punteggio pieno grazie alla vittoria casalinga maturata nel pomeriggio. Tre gol rifilati allo Spezia e tre punti importanti inv ista della pausa dalla Nazionali. Per i rossoneri doppietta di Leao e rete di Theo Hernandez a fissare il punteggio sul 3-0.

